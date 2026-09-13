Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 13 Sep 2026 11:22 PM IST
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बैठक
- सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठक होगी। बैठक में ब्रज क्षेत्र की प्रभारी प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेगी ।
गणेश मूर्ति स्थापना
- सुबह 11 बजे से गांव इन्नीखेड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधानसभा भोगांव के वर्तमान विधायक रामनरेश अग्निहोत्री गणेश मूर्ति की स्थापना करेंगे।
- दोपहर 1 बजे से बड़े हनुमान मंदिर कृष्णा टॉकीज रोड पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रासलीला
- रात 8 बजे से औडेंय पड़रिया स्थित श्री भैरो बाबा मंदिर परिसर में रासलीला का आयोजन