Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:27 PM IST
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- शाम 6 बजे कचहरी रोड के हनुमान मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।
- रात 8 बजे से औडेंय पड़रिया स्थित श्री भैरो बाबा मंदिर परिसर में रासलीला का आयोजन
- भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन।
- रात 8 बजे से औडेंय पड़रिया स्थित श्री भैरो बाबा मंदिर परिसर में रासलीला का आयोजन
- भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन।