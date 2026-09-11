Mainpuri News: सिटी में आज

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- शाम 6 बजे कचहरी रोड के हनुमान मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।

- रात 8 बजे से औडेंय पड़रिया स्थित श्री भैरो बाबा मंदिर परिसर में रासलीला का आयोजन

- भोगांव के नेशनल इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे से भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन।