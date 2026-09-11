फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Harsh from GIC selected for the national chess competition.

Mainpuri News: जीआईसी के हर्ष का राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन

Fri, 11 Sep 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Harsh from GIC selected for the national chess competition.
मैनपुरी। प्रदेशीय शतरंज प्रतियोगिता धर्म समाज इंटर कॉलेज अलीगढ़ में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 370 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मैनपुरी के हर्ष बाबू और पल्लवी ने शानदार प्रदर्शन किया। राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी के कक्षा 11 के छात्र हर्ष बाबू ने आगरा मंडल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पांच अंक हासिल कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई है। हर्ष उत्तर प्रदेश के शीर्ष पांच खिलाड़ियों में शामिल होंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैनपुरी की कक्षा 11 की छात्रा पल्लवी ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भी पांच में से पांच अंक प्राप्त किए। विद्यालय के शिक्षक उमेश चंद्र यादव ने इन बच्चों का मार्गदर्शन किया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रेखा ने विजेताओं तथा उमेश चंद्र यादव को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed