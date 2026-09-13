Mainpuri News: दिनदहाड़े गैस डिलीवरी करने वाले कर्मियों पर फायरिंग

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किशनी। थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर भदेही-मदनापुर मार्ग पर गैस होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों पर दिनदहाड़े फायरिंग की गई। गोली सीधे पिकअप वाहन की हेडलाइट को तोड़ते हुए इंजन में जा लगी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गांव जिजई के रहने वाले देवेंद्र कुमार ने बताया कि शहीद अमरुद्दीन इंडेन गैस एजेंसी में होम डिलीवरी का काम करता है। शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे पिकअप चालक सनी कुमार के साथ नगला भज्ज के पास जसवंत सिंह के खोखे पर रुके थे। इसके बाद दोनों उपभोक्ताओं को सिलिंडर देने लगे, तभी वहां मौजूद मदनापुर निवासी राजेंद्र उर्फ लल्ला ठाकुर ने रोक दिया। क्षेत्र को अपना बताते हुए बिना अनुमति सिलिंडर बांटने से मना कर दिया। उनके विरोध करने पर आरोपी ने कमर से तमंचा निकालकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया। फायरिंग से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। उसने और चालक ने खेत में भागकर जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंची और गोली चलने के साक्ष्य एकत्रित किए।