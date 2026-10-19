मासूम से क्रूरता: खेत में घुसने पर पांच साल की बच्ची को रस्सी से बांधा, पड़ोसी ने लाठी-डंडों से पीटा

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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की एक बच्ची खेलते-खेलते अनजाने में पड़ोसी के खेत में चली गई। इस पर खेत मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मासूम को रस्सी से बांध दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है। बेटी की चीख-पुकार सुनकर उसकी असहाय गर्भवती मां बीच-बचाव करने पहुंची, तो आरोपियों ने उसे भी लात-घूसों से बेरहमी से पीट डाला।मासूम की मां ने बताया कि उनके पति एक वाहन चालक हैं, जो अक्सर रोज़ी-रोटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। सोमवार सुबह करीब आठ बजे उनकी पांच वर्षीय मासूम पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। खेलते समय वह अनजाने में गांव के ही सुधीर कुमार के खेत की तरफ चली गई। इतनी सी बात पर सुधीर कुमार, लालता प्रसाद और पुष्पेंद्र उर्फ हाजी ने बेटी को खेत में ही रस्सी से बांधकर उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। बेटी की चीख सुनकर मां खेत पर पहुंची और उसने देखा उनकी लाडली रस्सी से बंधी तड़प रही थी। उसने आरोपियों से हाथ जोड़कर बेटी को छोड़ने की गुहार लगाई। आरोपियों ने गर्भवती मां की भी जमकर पिटाई कर दी।पीड़ित मां किसी तरह कोतवाली पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। मां के पास इस पूरी हैवानियत का एक वीडियो सबूत भी मौजूद था, जिसे उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया है। वीडियो में आरोपियों की बर्बरता साफ दिख रही है।आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। घटना को अंजाम देने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।