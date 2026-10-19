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यूपी: थार के बोनट पर आखिरी तस्वीर, फिर हुआ भयानक हादसा; 38 मिनट बाद तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

Mon, 19 Oct 2026 09:26 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 09:26 AM IST
सार

आगरा से मसूरी घूमने जा रहे पांच दोस्तों की थार कार सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे से पहले सक्षम ने थार के बोनट पर बैठकर इंस्टाग्राम पर फोटो साझा की थी। महज 38 मिनट बाद हुए हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं।
 

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Saharanpur Thar Car Accident Three Agra Friends Killed
तीन दोस्तों की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आगरा से मसूरी जा रहे पांच दोस्तों की थार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई, दो गंभीर घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से परिवारों में कोहराम मच गया।  साहिल, राहुल, सक्षम, सचिन वर्मा और हेमंत वर्मा शनिवार रात करीब नौ बजे घर से मसूरी के लिए निकले थे। पांचों थार गाड़ी में सवार थे। रविवार तड़के सहारनपुर जिले में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नागल के बेलड़ा जुनारदार के पास गोल चक्कर पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 




 
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Saharanpur Thar Car Accident Three Agra Friends Killed
थार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वहीं सक्षम का मौत से पहले का सोशल मीडिया पर आए पोस्ट ने परिवार के लोग और दोस्तों के आंखें नम कर दीं। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर शनिवार रात 2:10 बजे सक्षम ने इंस्टाग्राम पर थार गाड़ी के बोनट पर बैठकर फोटो शेयर की थी। 38 मिनट बाद सक्षम समेत तीन मित्रों की जान चली गई। साहिल पांच दिन के लिए अपने घर की देखभाल करने दिल्ली से आया था।

 
Saharanpur Thar Car Accident Three Agra Friends Killed
फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
भैया, अब तो रात हो गई…आजा, लेकिन तेरी तो लाश आ गई
सहारनपुर में हुए सड़क हादसे ने टेढ़ी बगिया निवासी राहुल के परिवार की खुशियां छीन लीं। राजमिस्त्री पिता गोपाल सिंह के परिवार में राहुल ही वह सहारा था, जिसके कंधों पर दो छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी। मां मछला देवी की आंखों में आंसू हैं और जुबां पर एक ही सवाल कि अब उनकी बेटियों के हाथ पीले कैसे होंगे।

 
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Saharanpur Thar Car Accident Three Agra Friends Killed
फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
लैब में नौकरी करता था राहुल 
परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल लैब में नौकरी करता था। उससे छोटी बहनें प्रिया और प्रियंका हैं, जबकि दो भाई रोहित और आदित्य हैं। मां के मुताबिक राहुल ही परिवार की उम्मीद था। उसकी मौत से परिवार का सहारा छिन गया है।
छोटी बहन प्रिया ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे भाई का फोन आया था। उसने कपड़े पैक करने को कहा और बताया कि वह मंसूरी घूमने जाएगा। अभी मैं बाहर हूं सुबह तक लौट आऊंगा। बहनों को क्या पता था कि भाई से यह आखिरी बातचीत होगी। बिलखती प्रिया की जुबां पर बस यही शब्द हैं, ‘भैया, अब तो रात हो गई… आजा, लेकिन तेरी तो लाश आ गई।



 
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Saharanpur Thar Car Accident Three Agra Friends Killed
फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मोबाइल देखकर पिता याद करते रहे राहुल की आखिरी कॉल
दशहरे की छुट्टियों में दोस्तों के साथ घूमने की खुशी, घर से निकलते वक्त अपनों से हुई बातें और जल्द लौट आने का भरोसा... किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद यही सफर तीन परिवारों की जिंदगी में ऐसा अंधेरा भर देगा, जिसे कभी दूर नहीं किया जा सकेगा। हादसे ने तीन युवकों की मौत ने तीन परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। राहुल के पिता गोपाल सिंह को अब भी बेटे से हुई आखिरी बातचीत याद आ रही है। उन्होंने बताया कि राहुल शनिवार दोपहर कार लेकर घर से निकला था। रात करीब आठ बजे उन्होंने फोन किया तो राहुल ने कहा कि वह अभी घर आ रहा है। कुछ देर बाद बेटे का फिर फोन आया। उसने बताया कि वह घूमने जा रहा है।

 
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