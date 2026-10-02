Mainpuri News: तमंचे से कुत्ते को मारी गोली, वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 02 Oct 2026 10:42 PM IST
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भोगांव। बकरी को काटे जाने से नाराज पशु मालिक ने गुस्से में कुत्ते को गोली मार दी। गोली लगने से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गांव कल्यानपुर की बताई जा रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि वीडियो कई महीने पुराना है। गांव कल्याणपुर में एक युवक की बकरी को कुत्ते ने काट लिया था, इसी बात से गुस्साए युवक ने तमंचे से कुत्ते को गोली मार दी। शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने गांव कल्याणपुर पहुंचकर जानकारी जुटाई। वायरल वीडियो फरवरी माह का बताया जा रहा है। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराई जा रही है, गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
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