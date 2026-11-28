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परिवहन निगम के बेवर डिपो की ओर से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू कराने की योजना बनाई जा रही है। आगामी दिसंबर से इस मार्ग पर बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बस प्रतिदिन सुबह सात बजे बेवर से रवाना होकर कन्नौज, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।बेवर और आसपास के क्षेत्रों से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को कई बार दूसरे शहरों से बस बदलकर सफर करना पड़ता है। इससे उनका समय भी अधिक खर्च होता है। सीधी बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को एक ही बस से लखनऊ तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और जरूरी काम से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिवपूजन सिंह ने बताया कि डिपो की ओर से यात्रियों की संख्या और मार्ग की जरूरत को देखते हुए बस संचालन की योजना तैयार की जा रही है। दिसंबर माह में लखनऊ के लिए सीधी बस शुरू कराने की योजना है। बस प्रतिदिन सुबह सात बजे बेवर से रवाना होगी और कन्नौज, कानपुर व उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगी।