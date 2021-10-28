Mainpuri News: राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वालीं बेटियां होंगी सम्मानित

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24 से 26 अगस्त तक बारोबिशा नवोदय विद्यालय अलीपुरद्वार में बालिका वर्ग की राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। अंडर-14 वर्ग में हिमांशी, प्राची यादव, शैलजा और शिल्पी ने लखनऊ संभाग की टीम से खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं, अंडर-19 वर्ग में खुशी ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। प्राचार्य राजेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छात्राओं का प्रदर्शन विद्यालय और जिले के लिए गौरव की बात है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के सम्मान में विद्यालय में समारोह आयोजित किया जाएगा। विज्ञापन

24 से 26 अगस्त तक बारोबिशा नवोदय विद्यालय अलीपुरद्वार में बालिका वर्ग की राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। अंडर-14 वर्ग में हिमांशी, प्राची यादव, शैलजा और शिल्पी ने लखनऊ संभाग की टीम से खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं, अंडर-19 वर्ग में खुशी ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। प्राचार्य राजेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छात्राओं का प्रदर्शन विद्यालय और जिले के लिए गौरव की बात है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के सम्मान में विद्यालय में समारोह आयोजित किया जाएगा।

भोगांव। बंगाल के अलीपुरद्वार में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय की आठ छात्राओं ने लखनऊ संभाग की टीम का प्रतिनिधित्व किया। अंडर-14 वर्ग में छात्रा प्राची यादव को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऑलराउंडर का खिताब दिया गया।