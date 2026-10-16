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Mainpuri News: बच्चों के विवाद में दंपती को पीटा

Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
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Couple beaten following a dispute involving children
मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजा का बाग में बच्चों के बीच साइकिल चलाने के विवाद में पड़ोसी ने साथियों के साथ दंपती को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। करने के बाद मामले में जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित शिवम कुमार ने बताया कि गली नंबर 7 बी में रह रहे हैं। करीब एक महीने पहले उनका बेटा घर के सामने साइकिल चला रहा था, तभी बच्चों की आपसी धक्का-मुक्की में उनके बेटे के पैर की अंगुली की हड्डी टूट गई थी। इस घटना के बाद 12 अक्तूबर की शाम करीब 5:30 बजे पड़ोसी के परिवार की एक लड़की ने उनकी डेढ़ साल की बेटी को साइकिल से टक्कर मार दी, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग गई। पत्नी पूनम ने फोन कर जानकारी दी। जब वह घर पहुंचे और पड़ोसी संदीप यादव से कहा कि आपके बच्चे उनके बच्चों को पीटते हैं। बच्चों को जरा समझाएं। इतना कहने के बाद घर लौट आए। कुछ देर बाद संदीप, राजेश और रविंद्र उनके घर में घुस आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर उन्हें व पत्नी को पीटकर घायल कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया मामले में जांच कर हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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