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Mainpuri News: बिजली चोरी पर आठ के खिलाफ प्राथमिकी

Fri, 16 Oct 2026 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:26 PM IST
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FIR against eight for electricity theft
मैनपुरी। विद्युत निगम और विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को बरनाहल क्षेत्र में अलग-अलग गांवों में चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने आठ लोगों को चोरी से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़ा। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार के निर्देश पर विजिलेंस प्रभारी प्रदीप कुमार ने अवर अभियंता अनिल कुमार और टीम के साथ बरनाहल उपखंड क्षेत्र में चेकिंग की। गांव नवाटेड़ा में जगदीश सिंह, फूलापुर में रविंद्र कुमार, चंदीकरा में मुनीशा देवी, मोहरश्री, नगला नदा में सतीश, पुष्पा देवी, मिथलेश और रविंद्र कुमार के घर में केबल डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। एसई ने बताया कि सभी के खिलाफ विद्युत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस दौरान राजकुमार, श्याम कुमार, ओमवीर सिंह, विपिन कुमार आदि मौजूद रहे।
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