दो लाख की उधारी और दोस्त का वादा: पीईटी परीक्षा देने बैठा अभ्यर्थी बन गया अपराधी, एसटीएफ के सामने उगला राज

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एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि प्रयागराज में रहने वाले उसके एक दोस्त पर उसके दो लाख रुपये उधार थे। जब उसने रुपये मांगे तो दोस्त ने असमर्थता जताते हुए एक खतरनाक तरकीब सुझाई। दोस्त ने लालच दिया कि वह उसे परीक्षा में आसानी से पास करा देगा, जिसके बाद दोनों के बीच दो लाख रुपये का हिसाब-किताब चुकता मान लिया जाएगा। इसी बहकावे में आकर राकेश ने नकल की यह योजना बनाई। योजना के तहत उसने कान में बेहद बारीक माइक बड्स छिपा रखा था जबकि मुख्य ब्लूटूथ डिवाइस को परीक्षा कक्ष की खिड़की के पास सावधानी से रख दिया था। विज्ञापन



एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि प्रयागराज में रहने वाले उसके एक दोस्त पर उसके दो लाख रुपये उधार थे। जब उसने रुपये मांगे तो दोस्त ने असमर्थता जताते हुए एक खतरनाक तरकीब सुझाई। दोस्त ने लालच दिया कि वह उसे परीक्षा में आसानी से पास करा देगा, जिसके बाद दोनों के बीच दो लाख रुपये का हिसाब-किताब चुकता मान लिया जाएगा। इसी बहकावे में आकर राकेश ने नकल की यह योजना बनाई। योजना के तहत उसने कान में बेहद बारीक माइक बड्स छिपा रखा था जबकि मुख्य ब्लूटूथ डिवाइस को परीक्षा कक्ष की खिड़की के पास सावधानी से रख दिया था।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में एक युवा के बिखरते सपनों की दर्दनाक दास्तां सामने आई है। कुंवर आरसी कन्या इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर रविवार को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए अभ्यर्थी राकेश कुमार से सोमवार को आगरा एसटीएफ ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ में उसने जो वजह बताई, उसने हैरान कर दिया। दो लाख रुपये के कर्ज की वसूली के लिए उसने पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया। फिलहाल, कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।