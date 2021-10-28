फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Attacked after entering the house; child injured

Mainpuri News: घर में घुसकर बोला हमला, बालक घायल

Tue, 03 Nov 2026 12:12 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Attacked after entering the house; child injured
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यारपुर में एक घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। 12 साल का बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन

गांव प्यारपुर निवासी शिवप्रताप ने बताया कि एक नवंबर की रात करीब आठ बजे वह और उनका 12 वर्षीय पुत्र अंश भारती घर पर मौजूद थे। गांव के रनवीर, रामौतार, अंशुल और मुनेश घर में घुस आए। गाली-गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, वाहनों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पत्नी और 12 वर्षीय बेटे को पीटना शुरू कर दिया। बेटे पर ईंट से प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed