Mainpuri News: एनसीसी शिविर में कैडेट्स को मिला शस्त्र प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण सत्र के दौरान सूबेदार मुकेश कुमार, नायब दिनेश यादव और बीएचएम तरसेम ने कैडेट्स को शस्त्रों की जानकारी दी। उन्होंने शस्त्रों की बनावट, उनके विभिन्न भागों और उपयोग के बारे में बताया। कैडेट्स को हथियारों के रखरखाव और सुरक्षित ढंग से संभालने के तरीके सिखाए गए। सुरक्षा नियमों का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया। फायरिंग के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।इस अवसर पर लेफ्टिनेंट विजय सिंह यादव, लेफ्टिनेंट अभय प्रताप सिंह, सेकंड ऑफिसर प्रदीप कुमार, सेकंड ऑफिसर सौरभ चंद्र अवस्थी, सेकंड ऑफिसर विनय कुमार, सीटीओ अवनीश वर्मा और सीटीओ डॉ. बलवीर सिंह बघेल मौजूद रहे।