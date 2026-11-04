Mainpuri News: त्योहार पर बढ़ाए बसों के फेरे, यात्रियों को मिलेगी राहत

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एआरएम प्रदीप यादव ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण बस संचालन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली मार्ग पर हर बस के दो फेरे निर्धारित किए गए हैं। बसों का संचालन समयबद्ध रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो ढाबे निर्धारित किए गए हैं। बसें केवल इन्हीं ढाबों पर रुकेंगी। जांच के दौरान अन्य स्थान पर बस रुकती मिली तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



एटा। त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। दिल्ली मार्ग पर संचालित प्रत्येक बस के दो-दो फेरे किए गए हैं।