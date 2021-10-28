फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Biological brothers beat up a young man.

Mainpuri News: सगे भाइयों ने युवक को पीटा

Tue, 03 Nov 2026 12:10 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Biological brothers beat up a young man.
मैनपुरी। गांव गोशलपुर में घरेलू विवाद के चलते रविवार को घर के बाहर बैठे युवक पर दो भाइयों ने हमला बोल दिया। उसे लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के गांव गोशलपुर नगला गहियर निवासी भानू ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसके दोनों भाई सुदीप और रंजीत आए और गाली-गलौज करने लगे। जब उसने भाइयों से गालियां देने के लिए मना किया तो दोनों उग्र हो गए। उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने यूपी 112 पर कॉल कर सूचना दी, जिसके कुछ देर बाद ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। दोनों भाई भाग निकले। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी कर ली गई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed