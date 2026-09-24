Mainpuri News: अमृत सरोवर बदहाल, गेट भी टूटा

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औंछा। विकासखंड घिरोर की ग्राम पंचायत मधन का अमृत सरोवर बदहाली का शिकार है। सरोवर का मुख्य गेट टूटा तो बाउंड्री जगह-जगह से टूट चुकी है। सरोवर परिसर में लोगों के बैठने वाली कुर्सियां भी टूट चुकी हैं। सोलर पैनल की लाइटें भी गायब हैं। ग्रामवासी सुनील कुमार का कहना है कि अमृत सरोवर को विकसित करते समय लोगों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थीं लेकिन देखरेख के अभाव में धीरे-धीरे व्यवस्थाएं खराब होती चली गईं। ग्रामवासी नरेंद्र कुमार, महेश कुमार, प्रमोद कुमार, सतेंद्र सिंह ने अमृत सरोवर की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। संवाद