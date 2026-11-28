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जनपद में सुबह और शाम के समय ठंड का असर महसूस होने लगा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिरने लगता है। ठंडी हवाओं के कारण गलन बढ़ रही है। लोग अब गर्म कपड़ों में घरों से निकलने लगे हैं। दोपहिया वाहन चालकों को ठंडी हवाओं के चलते अधिक परेशानी हो रही है। कृषि वैज्ञानिक नरेंद्र वर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री और न्यूनतम तापमान में करीब तीन डिग्री की गिरावट आई। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।मौसम में गिरावट का असर खेतों में खड़ी फसलों पर भी पड़ सकता है। विशेषकर आलू, सरसों, सब्जियों और अन्य रबी फसलों को पाले तथा कम तापमान से नुकसान होने की आशंका रहती है। कृषि विशेषज्ञ अंकित भदौरिया के अनुसार खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इससे जमीन का तापमान अचानक कम होने से बचता है और पाले का असर कम होता है। खेतों में पानी अधिक मात्रा में भरने से बचें। सब्जियों की नर्सरी और छोटे पौधों को रात में पॉलिथीन या कृषि उपयोग वाले कवर से ढकें। कवर को दिन में हटा दें, ताकि पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। खेतों की मेड़ों और नालियों को साफ रखें, जिससे अतिरिक्त पानी जमा न हो।