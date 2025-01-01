Mahoba News: रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर हर क्षेत्र में आगे आएं युवतियां

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शहर के एक पैलेस में शुक्रवार को मणिकर्णिका आंगन से अंतरिक्ष तक थीम पर युवती सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता दुर्गा वाहिनी कानपुर प्रांत संयोजिका अवनि राजपूत ने छात्राओं से कहा कि आज की युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई (मणिकर्णिका) के जीवन से प्रेरणा लेकर हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए।प्रांत संयोजिका ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में बेटियों की भूमिका घर के आंगन से लेकर विज्ञान व अंतरिक्ष की ऊंचाई तक सुनिश्चित होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि जिला सेवायोजन अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी ने छात्राओं को कॅरिअर, रोजगार के अवसर और स्वावलंबन के गुर सिखाए।मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने भी छात्राओं को संबोधित किया। जिला छात्रा प्रमुख वैष्णवी सिंह व विभाग छात्रा प्रमुख प्राची सक्सेना ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। इस दौरान छात्राओं ने राष्ट्र भक्ति से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री आलोक, पूर्व विभाग संयोजक शिवम विश्वकर्मा, जिला संगठन मंत्री रामजी, नगर मंत्री पवन भदौरिया, सौरभ, आयुष, राजलोक, अभय प्रताप सिंह, आकांक्षा कुशवाहा मौजूद रहे।