फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Details of those who do not get vaccinated will now be recorded online

Mahoba News: अब ऑनलाइन होगा टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा

Sat, 10 Oct 2026 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Details of those who do not get vaccinated will now be recorded online
महोबा। टीकाकरण न कराने वालों का विवरण अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से यू-विन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की शुरू कर दी गई है। इसके बाद टीकाकरण न कराने वालों को समझा-बुझाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विनय कुमार ने बताया अब तक टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाता था। इसके बाद आशा वर्कर्स आदि से टीकाकरण के लिए प्रेरित करते थे। टीकाकरण का ब्योरा ऑनलाइन न होने से उच्चाधिकारियों तक इसकी जानकारी नहीं होती थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा अब यू-विन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। टीकाकरण न कराने वालों को कई स्तर से समझा-बुझाकर प्रेरित किया जाएगा। जैसे ही वह टीकाकरण कराएंगे वैसे ही पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी। इससे टीकाकरण को लेकर हर स्थिति में पारदर्शिता बनी रहेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed