Mahoba News: अब ऑनलाइन होगा टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा

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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विनय कुमार ने बताया अब तक टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाता था। इसके बाद आशा वर्कर्स आदि से टीकाकरण के लिए प्रेरित करते थे। टीकाकरण का ब्योरा ऑनलाइन न होने से उच्चाधिकारियों तक इसकी जानकारी नहीं होती थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण न कराने वालों का ब्योरा अब यू-विन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। टीकाकरण न कराने वालों को कई स्तर से समझा-बुझाकर प्रेरित किया जाएगा। जैसे ही वह टीकाकरण कराएंगे वैसे ही पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी। इससे टीकाकरण को लेकर हर स्थिति में पारदर्शिता बनी रहेगी। संवाद

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महोबा। टीकाकरण न कराने वालों का विवरण अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से यू-विन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की शुरू कर दी गई है। इसके बाद टीकाकरण न कराने वालों को समझा-बुझाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।