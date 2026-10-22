Mahoba News: निर्धारित मानकों के तहत कराया जाए कार्य

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डीएम ने परियोजना में मिलें कमियों को तत्काल दूर करने के संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देश दिए। कहा कि शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के कार्यों में आवश्यक सुधार करते हुए कमियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विज्ञापन

कहा कि गोरखगिरि पर्यटन परियोजना जिले में पर्यटन सुविधाओं की विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निर्देश दिए कि परियोजना के सभी प्रावधानों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करते हुए कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। निरीक्षण में जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. चित्रगुप्त श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। डीएम ने परियोजना में मिलें कमियों को तत्काल दूर करने के संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देश दिए। कहा कि शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के कार्यों में आवश्यक सुधार करते हुए कमियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कहा कि गोरखगिरि पर्यटन परियोजना जिले में पर्यटन सुविधाओं की विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निर्देश दिए कि परियोजना के सभी प्रावधानों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करते हुए कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। निरीक्षण में जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. चित्रगुप्त श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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महोबा। डीएम प्रभास कुमार ने बृहस्पतिवार को गोरखगिरि पर्यटन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए। निरीक्षण में डीएम ने पर्यटन परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों व विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया और परियोजना की प्रगति व व्यवस्थाओं की जानकारी ली।