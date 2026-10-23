Mahoba News: स्कूलों में हर माह तय होगा पढ़ाई के स्तर को सुधारने का लक्ष्य

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इसको लेकर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। माह मार्च तक शिक्षक संकुल की बैठक दोपहर एक से तीन बजे तक होंगी। वहीं अप्रैल से सितंबर तक बैठक का समय दोपहर 12 से दो बजे तक रहेगा। महीने के तीसरे मंगलवार को अवकाश पड़ता है तो बैठक अगले कार्यदिवस में होगी।प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की बैठकें अलग-अलग होंगी। बैठकों में शिक्षक अपने अच्छे कार्यों, नए प्रयोगों, पढ़ाने के प्रभावी तरीकों व सामुदायिक सहयोग से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। साथ ही प्रत्येक बैठक में अगले महीने के लिए पढ़ाई में सुधार के मापने योग्य लक्ष्य तय किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों के बीच बेहतर शैक्षणिक समन्वय स्थापित करना, नवाचारों को बढ़ावा देना व विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।