Mahoba News: राजगद्दी शोभायात्रा में श्रीराम के जयघोष से गूंजा शहर

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शहर भ्रमण के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दाैरान जय श्रीराम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। महोत्सव के दौरान विभिन्न लीलाओं के मंचन से श्रीराम के जीवन और आदर्शों का संदेश दिया गया। रामलीला न्यास के सचिव मनोज तिवारी ने आयोजन में सहयोग देने वाले कलाकारों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रशासन, पुलिसकर्मियों व शहरवासियों के प्रति आभार जताया।फोटो 22 एमएएचपी 03 परिचय-रामलीला के शुभारंभ पर अखंड सुंदरकांड पाठ करते भक्त। स्रोत: आयोजकमुकुट पूजन और सुंदरकांड पाठ के साथ रामलीला शुरूश्रीनगर। कस्बे के राजा मोहन सिंह किले के पास स्थित रामलीला मंच पर बुधवार की रात नवयुवक रामलीला मंडल के तत्वावधान में रामलीला का शुभारंभ हो गया। पहले दिन भगवान श्रीराम, लक्ष्मण व अन्य पात्रों के मुकुटों का पूजन किया गया। इसके बाद सुंदरकांड का अखंड पाठ हुआ। आठ दिवसीय रामलीला में राम जन्म से लेकर रावण वध तक की लीलाओं का मंचन स्थानीय कलाकार करेंगे। विधायक राकेश गोस्वामी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी और ग्राम प्रधान आशीष राजपूत के सहयोग से मंच का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण कराया गया है। यहां पर रतीश चंद्र रावत,अनिल शुक्ला, नरेंद्र गंगेले, अरविंद तिवारी, आशीष मिश्रा, अखिल शुक्ला, यशवर्धन त्रिवेदी आदि रहे।