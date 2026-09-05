Mahoba News: चौपाल में महिलाओं को बताए अधिकार

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महोबा। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति- 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके हक व अधिकारों की जानकारी दी गई। महिला थानाध्यक्ष निकिता शुक्ला ने पुलिस टीम के साथ बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। भरोसा दिया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस की ओर से त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध और अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 व मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।