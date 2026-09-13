Mahoba News: टिकट से लेकर शिकायत के लिए रेलवन एप लांच
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:34 PM IST
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महोबा। रेलवे की ओर से यात्रियों को राहत देने के लिए हाईटेक सुविधा शुरू करते हुए रेलवन एप लॉन्च किया है। एप लॉन्च होने से अब रेलयात्रा के दौरान सफर में आने वाली दिक्कतें आसानी से दूर होंगी।
यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन का लाइव स्टेटस, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड संबंधी जानकारी, सुझाव, शिकायत और रिटायरिंग रूम बुकिंग की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। रेलवे के अधिकृत रेलवन एप को यात्रियों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। रेलवन एप से यात्री आरक्षित व अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट आदि की भी बुकिंग करा सकते हैं।
पुरानी सुविधा 139 हेल्पलाइन भी यात्रियों के लिए काम करती है। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवन एप लॉन्च किया गया है। रेल सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है।
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यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन का लाइव स्टेटस, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड संबंधी जानकारी, सुझाव, शिकायत और रिटायरिंग रूम बुकिंग की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। रेलवे के अधिकृत रेलवन एप को यात्रियों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। रेलवन एप से यात्री आरक्षित व अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट आदि की भी बुकिंग करा सकते हैं।
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पुरानी सुविधा 139 हेल्पलाइन भी यात्रियों के लिए काम करती है। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवन एप लॉन्च किया गया है। रेल सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है।
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