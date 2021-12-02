फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Woman dies of fever; six patients admitted within 24 hours

Mahoba News: बुखार से महिला की मौत, 24 घंटे में छह मरीज भर्ती

Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Woman dies of fever; six patients admitted within 24 hours
महोबा/श्रीनगर। संक्रामक बीमारियों का कहर जारी है। रविवार की रात बुखार से पीड़ित महिला की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में छह मरीजों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन

सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों व तीमारदारों की भीड़ जुटी। पर्चा बनवाने से लेकर काउंटर से दवाएं लेने के लिए मरीजों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। ओपीडी में 789 मरीजों का उपचार किया गया। वहीं लैब में 136 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए गए। एक मरीज में टाइफाइड की पुष्टि हुई जबकि डेंगू के तीन और मलेरिया के 27 सैंपल निगेटिव रहे।
विज्ञापन

वहीं राज, फूलकली, भूपेंद्र, राजदीप, शकुंतला व अलीशा को हालत नाजुक में वार्ड में भर्ती कराया गया। इधर थाना श्रीनगर के भंडरा गांव निवासी भूरी (60) तीन दिन से बुखार से पीड़ित थी। देर शाम उसकी हालत बिगड़ गई। बेटे फदाली उसे जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएमएस डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि मौसम में बदलाव से मरीजों की संख्या बढ़ी है। सुबह-शाम ठंडक बढ़ी है। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों में ध्यान देने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed