Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Urban Cooperative Bank earned a profit of 1.13 crore.

Mahoba News: अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 1.13 करोड़ का लाभ कमाया

Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Urban Cooperative Bank earned a profit of 1.13 crore.
महोबा। शहर के एक गेस्ट हाउस में शनिवार को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 23वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। बताया कि वर्ष 2025-26 में बैंक ने 1.13 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।
विज्ञापन


मुख्य अतिथि अपर जिला सहकारी अधिकारी परमानंद अनुरागी ने कहा कि बैंक के सदस्य अपनी छोटी बचत जमा करके अपनी धनराशि सुरक्षित करें और लाभ प्राप्त करें। साथ ही अपनी बकायेदारी जमाकर बैंक का एनपीए भी कम करने में सहयोग करें। सचिव ज्योति पुरवार ने बताया कि बैंक को 2025-26 में लेखा परीक्षक की ओर से अ श्रेणी व आरबीआई के अनुसार 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में बैंक में खाताधारकों की संख्या 5,613 हो गई है। इस मौके पर बैंक के अध्यक्ष वाल्मीकि चौरसिया, प्रमोद सक्सेना, वीरेंद्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी देवमणि यादव, अनंत वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed