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Mahoba News: बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर

Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
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Emphasis on strengthening the organization during the meeting
अजनर (महोबा)। कस्बा अजनर के सुखानंद शिक्षण संस्थान में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विभाग मंत्री मयंक तिवारी ने की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों व सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में जातिवाद को समाप्त करने, गोरक्षा, संतों का सम्मान, सामाजिक शिष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पदाधिकारियों ने विचार रखे। वक्ताओं ने सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इस मौके पर जिला सह मंत्री रवि सोनी, प्रखंड जैतपुर मंत्री नरेश त्रिपाठी, प्रखंड अजनर मंत्री महेश पाठक, आशीष रिछारिया, चेतराम कुशवाहा, रोहित साहू आदि मौजूद रहे।
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