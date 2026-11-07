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Mahoba News: सर्दी की दस्तक, 19 डिग्री के नीचे पहुंचा रात का तापमान

Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:50 AM IST
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Winter sets in; night-time temperature drops below 19 degrees.
महोबा। बुंदेलखंड की पठारी धरती पर अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह व शाम के साथ रात में भी ठंडक महसूस होने लगी है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सप्ताह बाद तापमान में और गिरावट होगी।
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शुक्रवार को सुबह के समय ठंड का अहसास हुआ। इस समय में वाहनों में सफर करने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंडक महसूस हुई। हालांकि, सुबह आठ बजे के बाद धूप खिलने से ठंड कम हुई। दिन भर मौसम साफ रहा। वहीं, शाम के समय गुलाबी ठंडक फिर से शुरू हो गई। इस दौरान मौसम का अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं, आर्द्रता 56 फीसदी व हवाओं की रफ्तार छह किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। उधर, कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। दिन में धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा। हालांकि, रात के तापमान में धीरे-धीरे मामूली गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी।
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