Mahoba News: सर्दी की दस्तक, 19 डिग्री के नीचे पहुंचा रात का तापमान

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शुक्रवार को सुबह के समय ठंड का अहसास हुआ। इस समय में वाहनों में सफर करने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंडक महसूस हुई। हालांकि, सुबह आठ बजे के बाद धूप खिलने से ठंड कम हुई। दिन भर मौसम साफ रहा। वहीं, शाम के समय गुलाबी ठंडक फिर से शुरू हो गई। इस दौरान मौसम का अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं, आर्द्रता 56 फीसदी व हवाओं की रफ्तार छह किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। उधर, कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। दिन में धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा। हालांकि, रात के तापमान में धीरे-धीरे मामूली गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी।