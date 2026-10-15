Mahoba News: टाइफाइड पसार रहा पैर, डेंगू भी फैल रहा

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बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों व तीमारदारों की भीड़ जुटी। ऑनलाइन पर्चा बनवाने से लेकर काउंटर से दवाएं लेने के लिए मरीजों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस दौरान ओपीडी में 729 मरीजों का उपचार किया गया। मंगलवार और बुधवार को चिकित्सकों की सलाह पर 328 मरीजों ने ब्लड सैंपलों की जांच कराई। 92 मरीजों में से तीन में टाइफाइड की पुष्टि हुई जबकि डेंगू के दो व मलेरिया के 87 मरीज के सैंपल लिए गए।पिछले 24 घंटे में वायरल बुखार से पीड़ित भवानीदीन, रवि, राधाचरण, आकाशा, देवांशी, बसंत समेत दस लोगों की हालत नाजुक होने पर भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि मौसम ठंडा-गर्म होने से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है।टाइफाइड से ऐसे करें बचाव-डॉक्टर की सलाह पर टाइफाइड का टीका लगवाएं।-हमेशा उबला, फिल्टर या बोतलबंद पानी पिएं।-भोजन से पहले-बाद में और शौचालय के बाद हाथों को अच्छे से धोएं।-खुले में रखे भोज्य पदार्थ, कच्चे या बिना धुले फल- सब्जी लेने से बचें।-अधिक तला-भुना, मसालेदार भोजन व मादक पदार्थ न लें।