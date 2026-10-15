Mahoba News: 70 किसानों को मिली खाद, 80 टोकनधारी फिर निराश

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बुधवार को समिति में 500 बोरी डीएपी खाद उपलब्ध थी। सुबह से ही खाद मिलने की उम्मीद में किसान समिति परिसर में पहुंचने लगे लेकिन पॉस मशीन के खराब होने से खाद का वितरण शुरू नहीं हो सका। दोपहर करीब एक बजे मशीन चालू होने पर खाद का वितरण शुरू हुआ। शाम तक 200 बोरी खाद का ही वितरण हो सका। टोकन मिलने के बाद भी अधिकांश किसानों को खाद न मिलने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। टोकन वितरण में भी मनमानी के आरोप लगाए।सूचना पर तहसीलदार प्रमित सचान ने समिति पहुंच किसानों से वार्ता की और नियमानुसार खाद वितरण का भरोसा दिया। वहीं समिति के सचिव भूपकिशोर ने बताया कि बुधवार को 500 बोरी डीएपी में से 200 बोरी का वितरण किया गया। शेष खाद का वितरण बृहस्पतिवार को पहले से टोकन प्राप्त कर चुके शेष किसानों को किया जाएगा।एसडीएम ने किया बमरारा समिति की निरीक्षणचरखारी। डीएम प्रभास कुमार के निर्देश पर एसडीएम अवनीश तिवारी ने सहकारी समिति बमरारा में खाद वितरण का निरीक्षण किया। एसडीएम ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री व आधार कार्ड से मिलान कर ही वितरण करने के निर्देश दिए। कहा कि खाद का वितरण किसानों को उनके रकबे के हिसाब से एक एकड़ पर एक बोरी और एक किसान को अधिकतम पांच बोरी तक किया जाए। उन्होंने किसानों से खाद वितरण के संबंध में पूछताछ की। किसानों ने बताया कि खाद सिर्फ सदस्यों को दी जा रही है। एसडीएम ने सचिव को निर्देश दिए कि 60 फीसदी सदस्यों व 40 फीसदी अन्य किसानों को खाद का वितरण किया जाए।