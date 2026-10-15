Mahoba News: काव्य प्रतियोगिता में साक्षी बनीं विजेता

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प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, रहीमदास आदि कवियों की कविताएं प्रस्तुत कीं। बेहतर प्रस्तुति करने पर साक्षी तिवारी पहले, नैन्सी राणा दूसरे और रागिनी तीसरे स्थान पर रहीं। निर्णायक की भूमिका मारुतिनंदन तिवारी, रजनी पटेरिया व हरिकिशन ने निभाई।प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी ने स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को शील्ड और मेडल सौंपकर पुरस्कृत किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को मृदुभाषी बनने के साथ-साथ अपने भाषाई विकास के लिए प्रेरित किया। यहां प्राध्यापक डॉ. मेराज खान, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह रहे।