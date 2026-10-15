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Mahoba News: काव्य प्रतियोगिता में साक्षी बनीं विजेता

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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Sakshi won the poetry competition.
फोटो 14 एमएएचपी 02 परिचय-साक्षी तिवारी को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत करतीं शिक्षिकाएं। संवाद
महोबा। शहर के साईं कॉलेज ऑफ एजूकेशन में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत काव्य प्रतियोगिता हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर साक्षी तिवारी विजेता बनीं।
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प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, रहीमदास आदि कवियों की कविताएं प्रस्तुत कीं। बेहतर प्रस्तुति करने पर साक्षी तिवारी पहले, नैन्सी राणा दूसरे और रागिनी तीसरे स्थान पर रहीं। निर्णायक की भूमिका मारुतिनंदन तिवारी, रजनी पटेरिया व हरिकिशन ने निभाई।
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प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी ने स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को शील्ड और मेडल सौंपकर पुरस्कृत किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को मृदुभाषी बनने के साथ-साथ अपने भाषाई विकास के लिए प्रेरित किया। यहां प्राध्यापक डॉ. मेराज खान, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह रहे।
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