फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three-year sentence handed down for molesting a teenage girl.

Mahoba News: किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष की सुनाई सजा

Thu, 15 Oct 2026 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Three-year sentence handed down for molesting a teenage girl.
महोबा। किशोरी से छेड़खानी के करीब तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी मनु सिंह को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

थाना खरेला के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सात नवंबर 2023 को घर पर अकेली थी जबकि परिवार के सदस्य काम पर गए थे। इसी दाैरान गांव का ही मनु सिंह घर में घुस गया और किशोरी से छेड़खानी करने लगा। शोर-शराबा मचाने पर आरोपी भाग निकला।
विज्ञापन

जब परिजन घर लौटे तो पीड़िता ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed