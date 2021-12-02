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Mahoba News: अमावस्या मेले के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें

Wed, 04 Nov 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:04 AM IST
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Two special trains will run for the Amavasya fair.
महोबा। चित्रकूट में आयोजित होने वाले कार्तिक अमावस्या मेले के लिए रेलवे की ओर से दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा झांसी-बांदा मेमू को आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जाएगा।
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उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन आठ से 11 नवंबर तक होगा। एक मेला स्पेशल ट्रेन का झांसी रेलवे स्टेशन से सुबह 10:10 बजे प्रस्थान होगा। ट्रेन बेलाताल रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12:16 बजे, कुलपहाड़ में 12:36 बजे और महोबा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 1:32 बजे आएगी। इस ट्रेन का चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:45 बजे है। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से शाम 7:25 बजे चलेगी जो महोबा स्टेशन पर रात 9:52 बजे, कुलपहाड़ में 10:12 बजे और बेलाताल में 10:21 बजे होते हुए रात एक बजे झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
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दूसरी मेला स्पेशल ट्रेन का झांसी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान रात 8:10 बजे होगा। यह ट्रेन बेलाताल स्टेशन पर 10:51 बजे, कुलपहाड़ में 11:01 बजे और महोबा रेलवे स्टेशन पर 11:42 बजे आएगी। इस ट्रेन का चित्रकूट धाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय सुबह 3:05 बजे है। वापसी में ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से सुबह 4:40 बजे चलेगी जो महोबा सुबह 7:47 बजे, कुलपहाड़ में 8:07 बजे और बेलाताल स्टेशन पर सुबह 8:16 बजे होते हुए सुबह 11:10 बजे झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
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