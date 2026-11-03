Mahoba News: काउंसलिंग से दो पारिवारिक विवाद सुलझे

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वहीं, दूसरे मामले में महोबा के सुभाष नगर निवासी सुमन ने पति नंदकिशोर पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। मिशन शक्ति टीम ने दोनों पक्षों को बुलाकर अलग-अलग काउंसिलिंग की। महिला थानाध्यक्ष निकिता शुक्ला ने बताया कि आपसी संवाद व काउंसिलिंग के बाद दोनों दंपती समझौते के लिए राजी हो गए।

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महोबा। महिला थाना स्थित मिशन शक्ति केंद्र की काउंसिलिंग से मंगलवार को दो पारिवारिक विवादों का निस्तारण कराया गया। दोनों मामलों में पति-पत्नी के बीच विवाद और परेशान करने की शिकायतें मिली थीं। पहले मामले में जालौन निवासी प्रियांका ने पति जितेंद्र कुमार के खिलाफ गाली-गलौज और परेशान करने की शिकायत की थी।