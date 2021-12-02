Mahoba News: नौवीं और 11वीं में प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी

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महोबा। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं व 11वीं प्रवेश परीक्षा वर्ष 2027 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 22 अक्तूबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश समिति के निर्देश पर एक सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब प्रवेश आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। नवोदय की प्रधानाचार्य वंदया श्रीवास्तव ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2026 कर दी है। पहले अंतिम तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित की गई थी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 23 से 25 अक्तूबर तक खुली रहेगी। इसमें श्रेणी, क्षेत्र, दिव्यांगता आदि में सुधार किया जा सकता है।