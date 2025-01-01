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Mahoba News: गुलाब का फूल लिए छात्रों ने डीएम से की प्रधानाचार्य की शिकायत

Sat, 17 Oct 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:28 AM IST
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Students carrying roses complained to the DM about the principal.
फोटो 16 एचएएमपी 13- श्री विद्यामंदिर के छात्र गुलाब का फूल लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए
हमीरपुर। श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने हाथों में गुलाब के फूल लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास श्रीवास और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल में उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और वापस करने के एवज में 500-500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।
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छात्रों ने बताया कि विरोध करने पर प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों से अभद्रता, मारपीट, कॉलर पकड़ने तथा स्कूल से निकालने और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जा रही है। छात्रों ने यह भी दावा किया कि उन पर एक छात्र के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाया जा रहा है। इन आरोपों के मद्देनजर, छात्रों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और भयमुक्त माहौल में परीक्षा दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानाचार्य रामनिवास श्रीवास सहित संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है।
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