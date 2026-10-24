फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three-year prison sentence for person convicted of axe attack

Mahoba News: कुल्हाड़ी से हमले के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Sat, 24 Oct 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Three-year prison sentence for person convicted of axe attack
महोबा। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किए जाने के तीन साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी राहुल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

थाना महोबकंठ के काशीपुरा गांव निवासी महेश अहिरवार ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 जून 2023 की रात वह परिवार समेत घर पर था। रात करीब साढ़े नौ बजे गांव का राहुल आया और कहने लगा कि उसके साथ मछली पकड़ने चलो। भरोसे में आकर वह राहुल के साथ नदी के पास पहुंचा तभी राहुल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। बाद में आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चला गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन


मारपीट में दोषी को छह माह की सजा
मारपीट के नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी रामेश्वर को छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव निवासी हरनारायण ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 14 मार्च 2017 की शाम वह किराना दुकान पर पान मसाला खा रहा था। इसके बाद वह साथियों के साथ होली खेलने लगा तभी रामेश्वर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गांव में घूमने से मना किया। विरोध करने पर रामेश्वर ने डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed