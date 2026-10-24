Mahoba News: बुखार से दिव्यांग की मौत, 24 घंटे में नौ मरीज भर्ती

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जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ओपीडी में 752 मरीज पहुंचे। इसमें बुखार, जुकाम, पेटदर्द, डायरिया के मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में 164 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए गए। 24 घंटे में बुखार से पीड़ित तृषिका, योगेंद्र, शम्सुद्दीन, गयादीन, आर्यांश, रघुवीर, रचित, मोहन और अरमान की हालत नाजुक होने पर वार्ड में भर्ती कराया गया।थाना श्रीनगर के पवा गांव निवासी दिव्यांग नरेश (32) एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित था। शाम को उसकी हालत बिगड़ गई। पिता घासीराम उसे जिला अस्पताल लाए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि तेज धूप व सुबह-शाम पड़ रही ठंड से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही खानपान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा सी दिक्कत होने पर लापरवाही न बरतें।बुखार में क्या करें-शरीर में पानी की कमी से बचने को खूब पानी पिएं।-शरीर को रिकवर करने के लिए सात से नौ घंटे नींद लें।-डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें।-आसानी से पचने वाला हल्का भोजन लें।क्या न करें-ठंडे पानी से न नहाने से बचें।-चाय, कॉफी, सोडा और शराब का सेवन न करें।-खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।-बुखार में भूख कम लगती है, इस पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पौष्टिक आहार लें।