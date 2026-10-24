Mahoba News: दिव्यांग ने डॉक्टर पर धक्का मारने का लगाया आरोप

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मोहल्ला समदनगर निवासी दिव्यांग यशपाल सिंह परिहार ने बताया कि वह 21 अक्तूबर को दोपहर करीब एक बजे इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल गए थे। कक्ष में डॉक्टर से उसने दवा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि तुम रोज दवा लेने के लिए आ जाते हो, इस पर पीड़ित ने बताया कि वह दिव्यांग है और अस्वस्थ रहता है। आरोप है कि तब डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता कर धक्का मारकर भगा दिया। डॉ. सुरेंद्र सिंह का कहना है कि दिव्यांग स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहा था। उन्हें मना किया गया। भगाने के आरोप गलत हैं।

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महोबा। जिला अस्पताल में दिव्यांग के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली पुलिस व मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन पत्र भेजकर पीड़ित दिव्यांग ने शिकायत की है।