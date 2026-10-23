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Mahoba News: दिवाली पर तीन वार्डों को मिलेगा स्वस्थ वार्ड, श्रेष्ठ वार्ड का पुरस्कार

Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:41 PM IST
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Three wards to receive 'Healthy Ward' and 'Best Ward' awards on Diwali
= बुंदेली समाज ने वार्डों को स्वच्छ रखने के लिए शुरू की पहल
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए इस बार दिवाली पर शहर के तीन वार्डों को स्वच्छ वार्ड श्रेष्ठ वार्ड का पुरस्कार मिलेगा। बुंदेली समाज ने इसको लेकर पहल की है। जिस वार्ड में सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी होगी और लोग अपने घर का कूड़ा सड़कों पर फेंकने के बजाय कूड़ा दान में डालते होंगे, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा।
बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक तो हैं लेकिन सिर्फ अपने घर व प्रतिष्ठान तक। ज्यादातर लोग अपने घर का कूड़ा अपने डस्टबिन में न डालकर सड़कों पर फेंक देते हैं जबकि विकसित देशों में सार्वजनिक स्थलों पर कोई कूड़ा नहीं फेंकता। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत अब कूड़ा उठाने वाले वाहन भी घर-घर जाते हैं। फिर भी जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा रहता है।
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शहर के सभी 25 वार्डों में सर्वे किया जाएगा। वहां नगरपालिका की तरफ से सफाई की क्या व्यवस्था है, लोग घर और दुकान से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण कैसे करते हैं, नालियों की स्थिति आदि पर सभासद, पूर्व सभासद व लोगों की राय ली जाएगी। बाद में तीन वार्डों का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता वार्डों के सभासदों को हवेली दरवाजा बलिदानी मैदान में नरक चतुर्दशी को दीपदान कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।
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