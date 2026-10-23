Mahoba News: खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कबरई-कुनेहटा मार्ग पर लगाया जाम

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-एसडीएम ने दो दिन बाद खाद वितरण का भरोसा देकर खुलवाया जाम, एक घंटे ठप रहा आवागमनसंवाद न्यूज एजेंसीकबरई (महोबा)। विकासखंड कबरई की साधन सहकारी समिति धरौन में खाद उपलब्ध होने के बाद भी वितरण न किए जाने से शुक्रवार को किसानों का धैर्य जवाब दे गया। नाराज किसानों ने कबरई-कुनेहटा मार्ग पर जाम लगा दिया। एक घंटे तक लगे जाम से आवागमन पूरी तरह ठप रहा। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने एसडीएम सदर से फोन पर किसानों की बात कराई। दो दिन बाद खाद बांटे जाने का आश्वासन मिलने पर किसान शांत हुए। तब आवागमन बहाल हो सका।धरौन साधन सहकारी समिति से धरौन समेत उटियां, बम्हौरीकाजी, बरी, भटेवरा, रैपुरा, जुझार आदि गांवों के किसान जुड़े हैं। किसानों का आरोप है कि एक सप्ताह से समिति में खाद उपलब्ध है लेकिन वितरण नहीं किया जा रहा है। इससे आठ गांवों के किसानों की बोआई प्रभावित हो रही है। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कबरई-कुनेहटा मार्ग पर जाम लगा दिया। किसान जीतेंद्र वर्मा ने बताया कि उनके पास 25 बीघा जमीन है लेकिन खाद न मिलने से वह परेशान हैं। किसान प्रकाश अहिरवार की चार बीघा, महेंद्र पाल यादव की आठ बीघा, कामता की छह बीघा, पुष्पेंद्र की आठ व रामदयाल की पांच बीघा कृषि भूमि में खाद के अभाव में बोआई अटकी है। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने फोन पर एसडीएम शिवध्यान पांडेय से किसानों की बात कराई। एसडीएम ने दो दिन में पर्याप्त खाद वितरण का भरोसा दिया। तब जाकर किसान शांत हुए और जाम खोला।स्टाफ की कमी से नहीं हुआ खाद का वितरणकबरई। साधन सहकारी समिति धरौन के प्रभारी राजू यादव ने बताया कि समिति में एक सप्ताह पहले डीएपी खाद की 500 बोरी आई थीं। समिति में सिर्फ वही हैं। इसके अलावा दूसरा कोई स्टाफ नहीं है। सहकारी संघ कबरई, क्रय-विक्रय केंद्र कबरई व सुरहा सहकारी समिति में खाद वितरण कराने के लिए जाने से यहां स्टाफ की कमी हो गई है। इससे खाद का वितरण नहीं हो सका। अन्य समितियों से कर्मचारी बुलाकर खाद का वितरण कराया जाएगा।समिति में ताला लटका देख मायूस लौटे किसानअजनर। साधन सहकारी समिति बी-पैक्स अजनर में 550 बोरी खाद का भंडारण होने के बाद भी लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को खाद वितरण नहीं हो सका। समिति के मुख्य गेट पर ताला लटका देख खाद लेने आए किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। बुधवार को समिति में किसानों को खाद का वितरण किया गया था। वितरण के बाद 550 बोरी खाद का स्टॉक शेष था। रविंद्र, देवीदीन, हरीराम आदि किसानों का कहना है कि बोआई का समय नजदीक है। ऐसे में समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो खेती प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने खाद वितरण कराए जाने की मांग की है। ताकि, समय रहते खेतों की बोआई की जा सके।तीन से खाद के लिए लगा रहे चक्करकस्बा अजनर निवासी किसान सुखलाल ने बताया कि वह पिछले तीन दिन से खाद के लिए समिति के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक न तो उन्हें टोकन मिला और न ही एक बोरी खाद मिली। रोजाना खाद मिलने की उम्मीद में वह समिति पहुंचते हैं लेकिन निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है।दो दिन से लगा है तालाकिसान गौरीशंकर कहते हैं कि उनके पास 40 बीघा जमीन है। पहले चरण में उन्हें तीन बोरी खाद दी गई थी। जो 10 बीघा जमीन के लिए हैं। 30 बीघा जमीन के लिए अभी नौ बोरी खाद की और जरूरत है। वह दो दिन से समिति के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ताला लटका मिल रहा है।