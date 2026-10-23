Mahoba News: दो मंदिरों से चोरी की मूर्तियां और माल बरामद, एक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीमहोबा। कोतवाली कुलपहाड़ के अंडवारा गांव में दो मंदिरों से बेशकीमती मूर्तियां और पूजन सामग्री चोरी होने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गईं मूर्तियां व माल बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।अंडवारा निवासी ग्राम प्रशासक रामसहाय राजपूत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके गांव के पंचायत भवन के पास प्राचीन रामजानकी मंदिर है। जहां गांव के लोग पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। बृहस्पतिवार की सुबह ग्रामीण पूजा करने गए तो देखा कि मंदिर में स्थापित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां गायब हैं। जिनकी लंबाई करीब आठ इंच है। मूर्तियां काफी प्राचीन होने से वह किस धातु की है, यह नहीं पता। इस दौरान पता चला कि गांव के एक बड़ी माता मंदिर से पीतल की एक घंटी, लोहे की जंजीर, आरती ज्योति, एक छोटी घंटी, दो लोटा व एक अखंड ज्योति चोरी हो गए हैं।तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने शुक्रवार को घटना में शामिल आरोपी मनीष मिश्रा निवासी अंडवार को गोशाला के पास से गिरफ्तार किया। जिसके पास से दोनों मंदिरों से चोरी हुईं मूर्तियां और पूजन सामग्री बरामद हुई। कोतवाल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई।