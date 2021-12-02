Mahoba News: बिरारी और रुंधी में रुकेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

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यह ट्रेन बुधवार से शुरू हो गई, जो 18 नवंबर तक खजुराहो से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वापसी में 22 अक्तूबर से 19 नवंबर तक हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार व रविवार को इसका संचालन होगा। खजुराहो-रुंधी फेस्टिवल एक्सप्रेस के स्थान पर इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन खजुराहो से रात 10:15 बजे रवाना होगी, जो सुबह 11 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी, जो सुबह 03:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के तहत अब यह ट्रेन बिरारी व रुंधी में ठहराव लेगी। इस ट्रेन से यात्रियों का दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा।