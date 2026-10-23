फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Farmer dies under suspicious circumstances

Mahoba News: संदिग्ध हालात में किसान की मौत

Fri, 23 Oct 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Farmer dies under suspicious circumstances
महोबा। एक किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। थाना श्रीनगर के सिजरिया गांव निवासी किशोरपथ राजपूत (56) एक एकड़ भूमि में खेती-किसानी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसने इस बार मूंगफली की फसल बोई थी। बृहस्पतिवार की शाम वह खेत में मूंगफली की फसल उखाड़ रहा था। तभी थकान होने पर वह पानी पीकर पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। आसपास मौजूद किसानों ने परिजनों को सूचना दी। तब परिजन उसे अचेत अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई कोमल ने बताया कि खेत में मूंगफली उखाड़ते समय अचानक हालत बिगड़ने से भाई की मौत हुई है। हालाकि, परिजन पोस्टमार्टम कराए बगैर ही शव घर ले गए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed