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Mahoba News: युवती समेत तीन लोगों ने खाया जहर

Thu, 08 Oct 2026 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:13 PM IST
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Three people, including a young woman, consumed poison.
महोबा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर युवती समेत तीन लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कोतवाली क्षेत्र के छिकहरा गांव निवासी पवन (21) बृहस्पतिवार की सुबह घर पर था। इसी दाैरान किसी बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता प्रेमचंद्र ने बताया कि घर पर कोई विवाद नहीं हुआ था। बेटे ने ऐसा क्यों किया, यह नहीं पता। इसी तरह मुड़हरा निवासी प्रीति (23) और मुख्यालय निवासी सुहलिया (28) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. अमित राजपूत ने बताया कि पवन की हालत में सुधार न होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है।
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