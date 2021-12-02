Mahoba News: सोलर प्लांट से केबल चोरी कर रहा चोर पकड़ा

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वहीं दूसरी बार चोरी की कोशिश में एक आरोपी को सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया जबकि तीन साथी भाग गए। प्लांट मैनेजर विष्णुनेश त्रिपाठी ने बताया कि एक नवंबर की रात चोर जाली काटकर ब्लॉक नंबर दो से केबल चोरी कर ले गए थे। तीन नवंबर की रात ब्लॉक नंबर चार में चोरी की कोशिश के दौरान सुरक्षा गार्ड श्रीकांत तिवारी ने सुनील दत्त निवासी विच्छपुरा जनपद छतरपुर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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पनवाड़ी (महोबा)। थाना पनवाड़ी क्षेत्र में स्थित 30 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में चोरों ने दो बार वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना में चोर करीब 1,800 मीटर केबल चोरी कर ले गए। जिसकी कीमत दो लाख रुपये बताई गई है।