Mahoba News: बारिश ने बादामा की जिंदगी पर खड़ा किया मुसीबत का पहाड़
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:07 AM IST
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कबरई(महोबा)। ब्लॉक कबरई के महेवा गांव निवासी बदामा परिहार की जिंदगी पर बारिश ने मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। वर्षों की मेहनत से खड़ा किया आशियाना दूसरी बार उजड़ने से परिवार के सामने रहने के साथ ही भरण-पोषण का भी संकट आ गया है। इससे वह परेशान है।
बदामा करीब 20 वर्ष पहले पति से अनबन के बाद बेटी संगीता और दो बेटों के साथ मायके आ गई थीं। यहां कच्चा मकान बनाकर मजदूरी करते हुए परिवार का पालन-पोषण करने लगीं। करीब पांच वर्ष पहले आग लगने से उनका मकान गृहस्थी समेत जलकर बर्बाद हो गया था।
इसके बाद उसने किसी तरह आधी-अधूरी कच्ची दीवारें खड़ी कर पन्नी डालकर गुजारा शुरू किया। इसी आशियाने से दो वर्ष पहले बेटी संगीता की शादी भी की थी लेकिन लगातार बारिश में बची हुई दीवारें भी ढह गईं। अब बदामा अपने दोनों बेटों मनु (17) और डुग्गू (13) के साथ गांव में अपनी विधवा मां प्रेमा बाई के घर में रहने को मजबूर हैं जबकि उनके पिता दशरथ का पहले ही निधन हो चुका है।
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बदामा करीब 20 वर्ष पहले पति से अनबन के बाद बेटी संगीता और दो बेटों के साथ मायके आ गई थीं। यहां कच्चा मकान बनाकर मजदूरी करते हुए परिवार का पालन-पोषण करने लगीं। करीब पांच वर्ष पहले आग लगने से उनका मकान गृहस्थी समेत जलकर बर्बाद हो गया था।
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इसके बाद उसने किसी तरह आधी-अधूरी कच्ची दीवारें खड़ी कर पन्नी डालकर गुजारा शुरू किया। इसी आशियाने से दो वर्ष पहले बेटी संगीता की शादी भी की थी लेकिन लगातार बारिश में बची हुई दीवारें भी ढह गईं। अब बदामा अपने दोनों बेटों मनु (17) और डुग्गू (13) के साथ गांव में अपनी विधवा मां प्रेमा बाई के घर में रहने को मजबूर हैं जबकि उनके पिता दशरथ का पहले ही निधन हो चुका है।
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