Mahoba News: बारिश ने बादामा की जिंदगी पर खड़ा किया मुसीबत का पहाड़

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बदामा करीब 20 वर्ष पहले पति से अनबन के बाद बेटी संगीता और दो बेटों के साथ मायके आ गई थीं। यहां कच्चा मकान बनाकर मजदूरी करते हुए परिवार का पालन-पोषण करने लगीं। करीब पांच वर्ष पहले आग लगने से उनका मकान गृहस्थी समेत जलकर बर्बाद हो गया था।इसके बाद उसने किसी तरह आधी-अधूरी कच्ची दीवारें खड़ी कर पन्नी डालकर गुजारा शुरू किया। इसी आशियाने से दो वर्ष पहले बेटी संगीता की शादी भी की थी लेकिन लगातार बारिश में बची हुई दीवारें भी ढह गईं। अब बदामा अपने दोनों बेटों मनु (17) और डुग्गू (13) के साथ गांव में अपनी विधवा मां प्रेमा बाई के घर में रहने को मजबूर हैं जबकि उनके पिता दशरथ का पहले ही निधन हो चुका है।