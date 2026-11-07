दिवाली पूजन के लिए शाम 5:45 से 7:42 बजे तक शुभ मुहूर्त

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धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर और रावण का वध कर अयोध्या आए थे। आचार्य सनत्कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रभु श्रीराम के वापस आने पर उल्लास और स्वागत में तब अयोध्यावासियों ने दीप प्रज्वलित किए थे। तभी से दीपोत्सव की परंपरा प्रचलित हुई। इसीलिए दिवाली के दिन प्रदोषकाल और रात्रिकाल में माता महालक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी माना गया है।बताया कि महालक्ष्मी पूजन के लिए दिन में सुबह स्थिर लग्न 7:35 से 9:51 बजे तक है। वहीं चंचल, लाभ और अमृत बेला सुबह 9:38 से 11:21 बजे तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:43 बजे और स्थिर कुंभ लग्न और शुभ बेला दोपहर 1:00 से 2:31 बजे तक है। बताया कि गृहस्थों के पूजन के लिए गोधूलिकाल और प्रदोष बेला वृषभ लग्न की शाम 5:45 से रात 7:42 बजे तक है।वहीं अमृत और चंचल बेला रात 8:11 से 10:30 बजे तक और स्थिर संज्ञक सिंह लग्न मध्यरात्रि 12:05 से 02:19 बजे तक है। घर और प्रतिष्ठान की साफ-सफाई के साथ ही दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्रीगणेश, माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजन का विधान है।