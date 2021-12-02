Mahoba News: बकरी चराने गए किशोर की चेकडैम में डूबने से मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर (महोबा)। थाना श्रीनगर के सलारपुर गांव में बकरी चराने गए किशोर की चेकडैम में डूबने से मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। किशोर की मौत से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।सलारपुर निवासी रामकिशुन अहिरवार का बेटा बृजेश (10) शुक्रवार की दोपहर बकरी चराने खेतों की ओर गया था। तभी रास्ते में स्थित चेकडैम के किनारे बैठकर पैरों में लगी मिट्टी धोने लगा। तभी पैर फिसलने से किशोर चेकडैम में डूब गया। शाम तक उसके घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। तब उसका शव चेकडैम में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर के समय किशोर चेकडैम के किनारे हाथ-पैर धोता दिखा था। हो सकता है पैर फिसलने से वह गिर गया। उधर, थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।